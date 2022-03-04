Ukrayna'da sivil halk yaklaşan 64 kilometrelik Rus ordusuna karşı hendek kazmaya başladı - Son Dakika

Rus ordusunun 64 kilometrelik askeri konvoyu günlerdir Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yol alıyor. Kiev'de de büyük bir çatışma için hazırlıklar sürüyor. Rus ordusunun tanklarla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e her an girebileceği belirtilirken, halk siper, barikat ve hendekler kazarak önlem almaya çalışıyor.

"NASIL SAVAŞILACAĞINI BİLMİYORUZ"

Kiev'de bir inşaat alanında, Rus tanklarının girişini engellemek amacıyla dev çukurlar kazılıyor.İnşaat işçileri ve yerel halk, Rus birlikleriyle çatışmaya hazırlık için dikenli tellerle örülü barikatlar kuruyor. Barikat ve çukurların açılmasında yardımcı olan inşaat işçilerinden biri olan Zakhar yapılan hazırlıklar hakkında "Nasıl savaşılacağını bilmiyoruz ama bir faydamız olacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

64 KİLOMETRELİK RUS KONVOYU YAKLAŞIYOR

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Rus güçleri bugün saldırıları artırmaya hazırlanıyor. ABD merkezli Maxar Technologies şirketinin, yeni uydu görüntülerine göre 40 milden (64 km) uzun Rus askeri konvoyu Kiev'e yaklaşıyor.

BATILI ANALİSTLER: RUSYA YIKIM TAKTİKLERİNE GERİ DÖNDÜ

Diğer yandan Rus güçleri işgale başladıklarından beri Kiev'i ele geçirmeyi başaramadı. Reuters'ın haberine göre, Batılı analistler Rusya'nın yıkım taktiklerine geri döndüğünü söylüyorlar.