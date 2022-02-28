Ukrayna halkı direnişini sürdürüyor! Tanklara karşı molotoflar kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Ukrayna halkı direnişini sürdürüyor! Tanklara karşı molotoflar kullanılmaya başlandı

28.02.2022 10:02
Ukrayna halkı direnişini sürdürüyor! Tanklara karşı molotoflar kullanılmaya başlandı

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Ukrayna işgalinde 5. güne girildi. Rus ordusu tüm gücüyle Ukrayna'nın Başkenti Kiev'i kuşatırken sivil halk ve Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Ukrayna halkının 2 Rus tankına onlarca molotof kokteyli atarak geri püskürttüğü görüntü gündem oldu.

Rusya'nın 5 gündür devam ettirdiği Ukrayna işgalinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna hükümetinin yaptığı açıklamalara göre Rus ordusunun saldırıları sırasında 352 sivil hayatını kaybederken toplamda 4 bin 300 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

UKRAYNALILAR TANKLARI MOLOTOFLA DURDURMAYI DENİYOR

Ukrayna ordusunun desteği ile silahlanan sivil vatandaşlar, sosyal medyaya yansıyan son görüntülere göre Rus tanklarını molotof kokteyli ile durdurmaya çalışıyor. Amatör kameralara yansıyan görüntüde cadde üzerinde hareket halinde olan 2 Rus tankına onlarca molotof kokteyli atılırken tankların bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü.

Ukrayna halkı direnişini sürdürüyor! Tanklara karşı molotoflar kullanılmaya başlandı

KİEV RUS İŞGALİNE HAZIRLANIYOR

Başkent Kiev'in çoğu noktasında patlamalar yaşanıyor. Patlamalarla birlikte elektrik ve internet bağlantılarında sorunlar yaşanırken, zaman zaman kent genelinde sirenler çaldı. Konu ile ilgili son açıklamaları yapan Ukrayna Belediye Başkanı Rus ordusunun Kiev'in bütün giriş ve çıkış noktalarını kapattığını belirtti. Şehirden yapılacak olan tahliyelerin artık imkansız hale geldiğini belirten belediye başkanı "Bunu yapamayız, çünkü tüm yollar kapatıldı. Şu anda etrafımız çevrili" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna halkı direnişini sürdürüyor! Tanklara karşı molotoflar kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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