Rusya'nın Ukrayna yönelik işgalinde 11. güne girilirken, savaş hattından korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaş nedeniyle büyük bir kaosun yaşandığı Ukrayna'da karışıklıktan faydalanarak marketleri yağmalamaya çalışan gruplara cezayı yine vatandaşlar vermeye başladı. Yakaladıkları yağmacıları çırılçıplak soyup direğe bantlayan Ukraynalılar, bellerinden çıkardıkları kemerlerle feci şekilde dövdü.
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6.03.2022 15:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna halkından yağmacılara linç! Çırılçıplak soyup direğe bağlayarak kemerle dövdüler - Son Dakika