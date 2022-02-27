Ukrayna hükümetinden "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü - Son Dakika
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Ukrayna hükümetinden "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü

27.02.2022 12:26
Ukrayna hükümetinden "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü

Rus güçlerin ilerlemesini engellemek isteyen Ukrayna hükümeti, ilginç yöntemlere imza atmaya devam ediyor. Ukrayna hükümetinin "tabelaları kaldırın" talimatının ardından gece saatlerinde şehirlerin girişindeki tabelaların yerinde olmadığını gören Rus askerler ise nereye gideceklerini bilememelerinden dolayı şaşkınlık yaşadı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Rus güçlerinin ülkelerini işgal etmesini engellemek isteyen Ukraynalılar da ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ukrayna hükümetinin son olarak imza attığı yöntem ise Rus askerlerde büyük şaşkınlık yarattı.

TABELALARI İNDİRMELERİNİ İSTEDİLER

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından halka yapılan çağrıda Rus ordusunu şaşırtmak ve ilerleyişlerini engellemek için tüm tabelaların indirilmesi istendi.

Ukrayna hükümetinden 'tabelaları kaldırın' talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü

"HEDEF AKILLARINI KARIŞTIRMAK"

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'da yasa dışı hareket eden düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak için çağrıda bulunuyoruz. Bölgenizde sokakların, şehirlerin, köylerin isim ve numaralarının yer aldığı tabela ve işaretleri kaldırın" ifadelerine yer verildi. Ukrayna hükümetinin çağrısı sonrası Ivano-Frankivsk bölgesindeki halk, Rus ordusunu şaşırtmak için tabela işaretlerini kaldırmaya başladı.

Ukrayna hükümetinden 'tabelaları kaldırın' talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü

TABELALARA ŞEHİR ADLARI YERİNE KÜFÜR YAZDILAR

Yolların inşasından ve bakımından sorumlu Ukraynalı bir şirket de Rus kuvvetlerinin ülke çapında yollarını bulmak için kullanılabilecek tüm yol işaretlerini kaldırdığını açıkladı. Ukravtodor şirketinden "Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar" ve "Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim." şeklinde paylaşımlar yapıldı. Şirket tarafından değiştirilen tabelalarda Rus ordusuna yönelik küfürlü ifadeler de yer aldı.

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SON DAKİKA: Ukrayna hükümetinden "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü - Son Dakika
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