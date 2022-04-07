Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek olan bir sonraki barış görüşmesi Macaristan'da gerçekleşebilir - Son Dakika
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Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek olan bir sonraki barış görüşmesi Macaristan'da gerçekleşebilir

07.04.2022 11:06
Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek olan bir sonraki barış görüşmesi Macaristan'da gerçekleşebilir

3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Macaristan Başkanlık Seçimlerini Viktor Orban kazanmıştı. Seçim sonrası çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Orban Putin ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Telefonda Putin'e bir sonraki barış görüşmelerinin Macaristan'da yapılmasını söylediğini belirten Orban iki ülkenin liderini Budapeşte'de buluşturmak istediğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta 43. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan savaş devam ediyor. Ukrayna halkı ve sivil halk Rus kuvvetlerin saldırılarına direnirken Rus ordusu İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri sonrası gerçekleştirdiği kısmı çekilmeyi sürdürüyor. Öte yandan dış basına yansıyan haberlerde bir sonraki barış müzakerelerinin Macaristan'da yapılabileceği aktarıldı. Macaristan'da seçimi kazanan Viktor Orban'ın Putin'e görüşmeler için teklif götürdüğü belirtildi.

SEÇİMİ KAZANIR KAZANMAZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Macaristan'da yapılan Başkanlık seçimini kazanan Victor Orban çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Putin'e olan desteğini seçim öncesinden beri sürdüren Orban, telefonda konuştuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yla barış müzakereleri için Budapeşte'ye davet ettiğini söyledi. AFP'nin aktardığına göre, "Devlet Başkanı Putin'e hemen bir ateşkes ilan etme çağrısı yaptım" diyen Orban, Putin'in Zelenski ile aynı masaya oturmak için hangi şartları istediğini söylemedi.

TÜM ÜLKELER RUSYA'YA KAPISINI KAPATIRKEN TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan iki ülkenin heyetleri İstanbul'da barış görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından ateşkes ilan edilirken Rus ordusu Kiev'den kısmi olarak çekilmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi.

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNİ DESTEKLİYORUZ

İki ülke arasında yeni görüşmeler bekliyoruz. Dışişleri bakanları arasında olabilir. Taraflar iki devlet başkanının bir araya gelebileceğini söylemişti. Biz de liderlerin görüşmesini destekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

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Son Dakika Dünya Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek olan bir sonraki barış görüşmesi Macaristan'da gerçekleşebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek olan bir sonraki barış görüşmesi Macaristan'da gerçekleşebilir - Son Dakika
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