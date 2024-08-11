Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü

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Ukrayna, Karadeniz'de Rus gaz platformunu vurarak 40 askeri öldürdü. Platformda Rusya'nın keşif ekipmanı vardı. Ukrayna'nın Kursk ve diğer Rus köylerine saldırıları Putin'i zorladı. Rusya karşı operasyon başlattı, ancak Ukrayna direniyor. Son saldırıda 400 kişilik Rus birliği yok edildi. Ukrayna, Kursk ve çevresini kontrol etmeye çalışıyor. Zelensky, Rusya'nın sonuçları ''hissetmesi'' gerektiğini söyledi. ABD'den uzun menzilli füze talep etti. Rus siviller bölgeyi terk ediyor.

11.08.2024 13:57  Güncelleme: 15:12
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Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus gaz platformunu vurarak 40 askeri öldürdü. İmha edilen platformda Rusya'nın savaş çabasına yardımcı olan keşif ekipmanı bulunuyordu. Kiev, saldırıyı başarılı olarak nitelendirdi ve platformdaki tüm personelin öldüğünü iddia etti.

Aynı zamanda, Ukrayna'nın Kursk ve diğer Rus köylerine yaptığı saldırılar Putin'i zor durumda bıraktı. Bir Kremlin yetkilisi, bu durumun "Putin'i gergin hale getirdiğini" söyledi. Ukrayna'nın ilerleyişi, Rusya için "bir tokat" olarak nitelendirildi.

Rusya, Ukrayna saldırılarını durdurmak için üç bölgede büyük bir operasyon başlattı ve askeri güçlerini cephe hatlarına kaydırdı. Putin, askerlerine geniş yetkiler verdi, bu da vatandaşların tutuklanmasına ve evlere girilmesine izin veriyor.

Buna rağmen Ukrayna, Rus planlarını bozmaya devam ediyor. Son saldırıda 400 kişilik bir Rus birliği HIMARS füzeleriyle imha edildi. Bu, Rusya için savaşın en ezici saldırılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna ordusu, Kursk ve çevre bölgelerin kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Zelensky, Rusya'nın istilasının sonuçlarını "hissetmesi" gerektiğini söyledi. Ukrayna lideri, ABD'den Rusya'nın hava alanlarını vurmak için uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanma izni istedi.

Bölgedeki Rus siviller, drone ve füze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Perşembe günü, Ukrayna'nın Rusya içinde 32 kilometreye kadar ilerlediği iddia edildi. Putin, bu saldırıyı "büyük ölçekli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
Ukrayna, Karadeniz\'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Tuci: Hayırlı işler komple savaş lütfen dünya karışsın artık Ferhat bey yorum lütfen ?? 13 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Tuci bey yükleniyor geliyor Gelmekte olan sabredin 5 7 Yanıtla
  • Turgay Aykac: İnsanlarin doyumsuzlugu bittiğinde dünya daha güzel olacak. 7 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Ferhat eser senide rus cephesinde görmek istiyoruz.Lenin gardaşına yardıma git 6 0 Yanıtla
  • sehmus fatih: Şartlar eşit peki Yahudi ve Filistin şartları eşit mi? 1 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Geçmiş olsun ?? 0 0 Yanıtla

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