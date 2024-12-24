Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ukrayna'daki savaş cephesine gönderdiği askerler kamikaze dronlar tarafından hedef alındı. Yayımlanan görüntülerde, Kuzey Koreli askerlerin kaçışları ve dronları etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

24.12.2024 16:32  Güncelleme: 16:48
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Kuzey Kore? lideri Kim Jong-un'un Rusya saflarında savaşmaları için Ukrayna'daki cepheye gönderdiği askerler bir kez daha görüntülendi. Ukrayna tarafından yayımlanan görüntülerde, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlar tarafından avlandığı anlar gözler önüne serildi.

DRONLAR KUZEY KORE ASKERLERİNİ AVLADI

Görüntülerde, kamikaze dronlarla hedef alınan Kurshchina bölgesindeki Kuzey Koreli askerlerin açık bir alanda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Askerlerin dronları ateş açarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı da görüldü.

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çil:
    drondan kaçış yok ancak drone avlamak için örümcek ağı gibi bir şey üretilirse o da askerler fırsat bula bilirse belki 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş araçları patlatıyor aq 0 0 Yanıtla
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