Kuzey Kore? lideri Kim Jong-un'un Rusya saflarında savaşmaları için Ukrayna'daki cepheye gönderdiği askerler bir kez daha görüntülendi. Ukrayna tarafından yayımlanan görüntülerde, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlar tarafından avlandığı anlar gözler önüne serildi.
Görüntülerde, kamikaze dronlarla hedef alınan Kurshchina bölgesindeki Kuzey Koreli askerlerin açık bir alanda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Askerlerin dronları ateş açarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı da görüldü.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı - Son Dakika
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