Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım

03.03.2022 18:47
Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım

Rusya barış görüşmelerinin devam ettiği sırada kameralar karşısında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'e görüşme çağrısında bulunarak "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde erkek erkeğe oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" dedi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinin 8. gününde iki taraf ikinci tur barış müzakereleri için bu kez Belarus sınırındaki Polonya'nın Brest'te kentinde bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, kameralar karşısında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Zelenski, barışın sağlanması için görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de çağrıda bulundu.

"DÜNYA, PUTİN'LE KONUŞMAK ZORUNDA"

Savaşı durdurmanın tek yolunun Putin'le konuşmak olduğunu ifade eden Zelenski, "Putin'le konuşmak zorundayız. Dünya Putin'le konuşmak zorunda. Başka yolu yok bu savaşı durdurmanın. O nedenle bu mecburiyeti taşıyorum. Daha evvel bunu söyledim. Son derece dürüstüm. Açık sözlüyüm. Ben bütün bu sorunlara aşinayım. Vladimir Putin'in ifade ettiği kendi ekibinin, Dışişleri Bakanının ifade ettiği meselelere hakimim. Herhangi şart ortaya koymadan, hakaret kullanmadan adam gibi iki kişinin bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi tartışmaya hazırım, son derece konulara vakıfım. Gelecekte belki hatırlanırım ama burada önemli olan iyi hatırlanmak." ifadelerini kullandı.

"ERKEK ERKEĞE KONUŞALIM"

Zelenski, Putin'e yönelik olarak "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde erkek erkeğe oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Burada Rus dili meselesi dile getiriliyor. Bu noktada ben de konuşabilirim. Donbass, Luhansk, Donesk Cumhuriyetleri konuşulabilir. Bu bölgeleri biliyorum. Savaş başlamadan önce Ukrayna çapında popülerdim. Buradaki halkların zihniyetlerini son derece iyi biliyorum. Hangi noktalarda temas kurabiliyoruz, nerelerde ayrılıyoruz, bunlaarı iyi biliyorum. Bu noktada irade varsa biz hazırız, barış istiyoruz. Sanki farklı seviyede, rütbede, düzeyde, farklı gezegenden geliyormuş gibi konuşmayın bizimle. Eşit seviyede iki ulusuz. Bu meseleyi konuşuruz, bütün meseleleri çözebiliriz, benim kendisine mesajım bu."

Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım
YORUMLAR
500
Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası Savaşın 7. gününde son durum: Harkov'a hava indirme birlikleri indi, 21 kişi öldü! Herson belediye başkanı duyurdu: Rus askerleri şehre girdi Savaşın 7. gününde son durum: Harkov'a hava indirme birlikleri indi, 21 kişi öldü! Herson belediye başkanı duyurdu: Rus askerleri şehre girdi

Zelenski, Ukrayna, Rusya, Putin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 19:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement