Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısında Putin'e seslendi: Gel erkek erkeğe konuşalım - Son Dakika

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinin 8. gününde iki taraf ikinci tur barış müzakereleri için bu kez Belarus sınırındaki Polonya'nın Brest'te kentinde bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, kameralar karşısında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Zelenski, barışın sağlanması için görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de çağrıda bulundu.

"DÜNYA, PUTİN'LE KONUŞMAK ZORUNDA"

Savaşı durdurmanın tek yolunun Putin'le konuşmak olduğunu ifade eden Zelenski, "Putin'le konuşmak zorundayız. Dünya Putin'le konuşmak zorunda. Başka yolu yok bu savaşı durdurmanın. O nedenle bu mecburiyeti taşıyorum. Daha evvel bunu söyledim. Son derece dürüstüm. Açık sözlüyüm. Ben bütün bu sorunlara aşinayım. Vladimir Putin'in ifade ettiği kendi ekibinin, Dışişleri Bakanının ifade ettiği meselelere hakimim. Herhangi şart ortaya koymadan, hakaret kullanmadan adam gibi iki kişinin bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi tartışmaya hazırım, son derece konulara vakıfım. Gelecekte belki hatırlanırım ama burada önemli olan iyi hatırlanmak." ifadelerini kullandı.

"ERKEK ERKEĞE KONUŞALIM"

Zelenski, Putin'e yönelik olarak "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde erkek erkeğe oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Burada Rus dili meselesi dile getiriliyor. Bu noktada ben de konuşabilirim. Donbass, Luhansk, Donesk Cumhuriyetleri konuşulabilir. Bu bölgeleri biliyorum. Savaş başlamadan önce Ukrayna çapında popülerdim. Buradaki halkların zihniyetlerini son derece iyi biliyorum. Hangi noktalarda temas kurabiliyoruz, nerelerde ayrılıyoruz, bunlaarı iyi biliyorum. Bu noktada irade varsa biz hazırız, barış istiyoruz. Sanki farklı seviyede, rütbede, düzeyde, farklı gezegenden geliyormuş gibi konuşmayın bizimle. Eşit seviyede iki ulusuz. Bu meseleyi konuşuruz, bütün meseleleri çözebiliriz, benim kendisine mesajım bu."