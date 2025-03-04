Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Devlet Başkanı Donald Trump'la yaşadığı kavganın ardından geri adım attı. Zelenskiy, ''Pişmanım, Trump'a minnettarım. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız.'' dedi.

04.03.2025 18:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'daki kavgası gündeme bomba gibi düştü. Değerli madenler anlaşmasına imza atmak için ABD'ye giden Zelenskiy kameralar önündeki kavganın ardından Beyaz Saray'ı terk etti.

ZELENSKİY: TRUMP'IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Trump Ukrayna'ya askeri yardımları durdurduğunu açıklarken, Zelenskiy ise geri adım atmak zorunda kaldı. Zelenskiy yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

"ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, ilk aşamanın savaş esirlerinin serbest bırakılması, hava saldırılarının durdurulması ve enerji ile diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi olması çağrısında bulundu. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

"PİŞMANIM"

ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin (Tanksavar füze) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız. Pişmanım" dedi.

"GELECEKTEKİ İLETİŞİMİN YAPICI OLMASINI İSTİYORUZ"

ABD'de 28 Şubat'ta Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini aktaran Zelenskiy, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz. Mineraller ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. Bu anlaşmayı daha fazla ve sağlam güvenlik garantilerine yönelik bir adım olarak görüyor ve etkili bir şekilde işleyeceğini umuyorum" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA?

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti. İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti. Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Kaynak: İHA-AA

Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump\'a minnettarım

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Son Dakika Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Erbay Mercan:
    Zelenskiy=Eko 144 101 Yanıtla
    müslüm yılmaz:
    Tramp densizi ''Aptal olma ''diye Eko'ya mektup yazmıştı değil mi? 6 2
    KAPLAN BEY:
    zelenski=Rte 2 5
    Fahri Sağgül:
    Kardeş olabilirler'mi acaba desem olacak şey değil ancak birbirlerine çok benziyorlar 2 1
    Apple User:
    sen =Amarikan 0 2
  • 78908900:
    Haklı olsan da "Büyük balık küçük balığı yutar" 148 5 Yanıtla
    kaan atak:
    Karşılıklı senaryasu iyi yazılmış bir tiyatro oynuyor iki lider de.zelensky kökeni yahudi hizmet ediyor asıl vatinana bence 2 0
  • Kemal:
    Anladı ki Amerika ülkesini Rusyanin önüne atacak bari yeraltı zenginliklerini verip paçayı kurtarayım diyor. Bir yerde haklı. hiçbir ülkenin bu duruma düşmesini istemeyiz,eğer kendi gucun yoksa başkasının gücüne güvenip savasmayacaksin. yalan dünya! 150 2 Yanıtla
  • Abdullah Budak:
    Akıllı olsaydı Rusya'ya savaş açmazdı yalaka zelenski 133 7 Yanıtla
    oktay sayar:
    ilk önce Rusya saldırdı,Ukrayna topraklarını işgal etti 3 3
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