Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında çıkan kavganın ardından birçok Avrupa ülkesi Zelenskiy'e destek açıklaması yaparken; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçiliği'nin hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'in çekildiği fotoğraf paylaşıldı.

01.03.2025 00:41
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi arasında çıkan kavgaya ilişkin Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

İKİ LİDER BİRBİRİNE GİRDİ

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi. Daha sonra Trump ile de gergin anlar yaşayan Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

UKRAYNA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan kavganın ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek yağarken; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçiliği'nin hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'in çekildiği fotoğraf paylaşıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hroeen5910:
    Eeeee Zelenski, şimdi anladınmı? Neden Reyis diyoruz, Adam gibi adam da ondan, R. T. E 38 9 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Evet biz rahibi nasıl geri verdiğini bildiğimiz için bence hiç gaza gelmeyin ??amerika ne derse onu yapacağız hiç boşuna kahramncılkk oynamayın . 13 14 Yanıtla
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