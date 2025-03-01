Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi arasında çıkan kavgaya ilişkin Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

İKİ LİDER BİRBİRİNE GİRDİ

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi. Daha sonra Trump ile de gergin anlar yaşayan Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

UKRAYNA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan kavganın ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek yağarken; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçiliği'nin hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'in çekildiği fotoğraf paylaşıldı.