Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi açıkladı! 5 bin 300 Rus askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında 5. güne girildi. İki ülke arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda şu ana kadar 352 sivil yaşamını yitirirken 1684 kişi yaralandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 352 kişinin 14'ünün çocuk olduğunu belirtti.

ÇATIŞMALAR SONUCU 5 BİN 300 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı son açıklamada Ukrayna ordusunun Rus askerlerine ağır kayıplar yaşattığını duyurdu. Vasyl Bodnar Rus birliklerinin toplamda, 5 bin 300 can kaybıyla birlikte 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi kaybettiğini aktardı.

HARKOV'DA RUS ASKERLERİ GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri çevresinde şiddetli çatışmalar günlerdir sürüyor. Rus askerlerinin sabah saatlerde Harkov'a giriş yaptığını açıklayan Belediye Başkanı Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve Harkov'un Ukrayna kontrolüne geçtiğini bildirdi.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HALKI UYARDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Rus ordusunun kayıplarının giderek arttığına dikkat çekti. Vatandaşlara çağrıda bulunan bakanlık, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" uyarısında bulundu.