ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından sonuç çıktı. İki heyetten yapılan ortak açıklamaya göre, Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.
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Son Dakika › Dünya › Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama - Son Dakika
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