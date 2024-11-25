Ukrayna\'nın füze saldırısında Rus general ve 500 Kuzey Kore askeri öldü

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Ukrayna tarafından geçen Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırıda, İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin bir Rus generalini ve 500 Kuzey Koreli askeri öldürdüğü iddia edildi.

Saldırıda Rus Tümgeneral Valery Solodchuk'un hayatını kaybettiği belirtilirken, Vladimir Putin'e bağlı 18 subayın öldüğü, 18 subayın da yaralandığı bildirildi.

ABD merkezli Global Defense Corp'un haberine göre, Rusya saflarında savaşan 500 Kuzey Koreli asker de saldırıda hayatını kaybetti. Ayrıca Kim Jong-un'un generallerinden birinin de yaralandığı iddia edildi.

Henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan raporlara göre, hassas güdümlü füzeler Kursk bölgesindeki bir Putin komuta merkezini ve yeraltı askeri tesisini vurdu. Bu, İngiliz füzelerinin Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurduğu ilk olay olarak kaydedildi.

Rus ve Kuzey Kore yetkilileri tarafından henüz doğrulanmayan bu kayıplar, Putin'in Perşembe günü Ukrayna'nın Dnipro bölgesine hipersonik füze fırlatmasının nedeni olabilir.

Haftanın başlarında Ukrayna'ya ait bir uçak tarafından 12'ye kadar Storm Shadow füzesi fırlatılmıştı. 800 bin sterlin değerindeki İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri, hava savunma sistemlerinden kaçabilme özelliğine sahip ve saatte 600 mil (yaklaşık 965 kilometre) hıza ulaşabiliyor. GPS kullanarak hedeflerini hassas bir şekilde vurabilen bu füzeler, düşmanlar için büyük tehdit oluşturuyor.

İnternette paylaşılan bir video klipte, Kursk bölgesine doğru uçan birkaç füzenin sesi kaydedildi. Bölge valisi daha önce iki füzenin düşürüldüğünü açıklamıştı ancak füzelerin tipini belirtmemişti.

Ukrayna haber sitesi Defense Express'e göre, görüntülerin Rus yeraltı komuta merkezinin yakınında çekildiği ve büyük olasılıkla gizli sığınakta Kuzey Koreli askerlerin bulunduğu iddia ediliyor.