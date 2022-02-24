Ukrayna'da hava saldırısı sırasında çekildiği öne sürülen görüntülerin güncel olduğu iddiası - Son Dakika

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu bu sabah itibarıyla Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlattı. Harekatın başlamasıyla birlikte Ukrayna'nın neredeyse tüm kentlerinden bomba ve siren sesleri gelirken, Harkov'dan gelen görüntüler ise büyük endişe yarattı.

GÖRÜNTÜLER 2020 YILINA AİT

İnternete düşen bir videoda Rus jetlerinin kenti bombaladığı anların yer aldığı iddia edildi. Ancak görüntülerin bugün başlatılan operasyona ait olmadığı anlaşıldı. Güncel olduğu öne sürülen görüntülerin 4 Mayıs 2020 tarihinde YouTube'a yüklendiği tespit edildi. Öte yandan videodaki Rus jetlerinin Harkov'da değil, Moskova yakınlarındaki Tushino şehrinin üzerinden geçtiği söyleniyor.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;