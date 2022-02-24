Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor! - Son Dakika
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Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor!

24.02.2022 10:09

Rus ordusunun Ukrayna'ya özel harekat başlatmasının ardından Ukrayna'nın neredeyse tüm kentlerinden bomba ve siren sesleri geldi. Sosyal medyada Rus jetlerinin şehri bombaladığı anlar görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu.

KIEV DAHİL ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE PATLAMALAR YAŞANIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehrinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, "Kiev etrafında yaşanan patlamalar roket saldırılarıdır" açıklamasını yaptı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

RUS JETLERİ HARKOV'DA

Öte yandan onlarca Rus jetinin Harkov'u bombaladığı anlar böyle görüntülendi. Şehirden siren sesleri yükseldi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor! - Son Dakika


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