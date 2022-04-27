Ukrayna ordusu eskisinden çok daha güçlü! Füzelerle Rusya'yı tam kalbinden vurdular - Son Dakika
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Ukrayna ordusu eskisinden çok daha güçlü! Füzelerle Rusya'yı tam kalbinden vurdular

27.04.2022 11:33

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 63. güne girilirken, Kiev yönetiminden savaşta tansiyonun yükseleceğini işaret eden bir açıklama geldi. Ukraynalı yetkililer ordunun karşı saldırı yapmak için gerekli silahları elde etmeye başladığını duyururken, açıklamanın hemen ardından füzeler Rusya'nın Belgorod şehrindeki bir askeri mühimmat deposu ile petrol tesisini vurdu. Rusya'ya düzenlenen bu saldırı Ukrayna ordusunun savaşın başından beri yaptığı en büyük 3. saldırı olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 63. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ordunun artık karşı saldırı yapmak için gerekli silahları elde etmeye başladığını duyuran Ukraynalı yetkililer, silahlı birliklerin eskisinden çok daha güçlü olduğunu kaydetti.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ EN BÜYÜK 3. SALDIRI

Kiev yönetiminden gelen açıklamanın ardındansa savaşın başladığı günden bu yana gerçekleşen en büyük 3. saldırı yapıldı. Rusya'yı tam kalbinden vuran füze saldırısıyla bir askeri mühimmat deposu ile petrol tesisi imha edilirken, bölgeden çok sayıda gazetecinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

ALEVLER GÖĞE KADAR YÜKSELDİ

İnternete düşen videolarda, alevlerin göğe kadar yükseldiği anlar yer alırken, Rusya'dan saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama ise gelmedi.

RUS ORDUSU 22 BİNDEN FAZLA ASKER KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık 22 bin 400 asker, 185 uçak, 155 helikopter ve 939 tank kaybettiğini bildirdi. Rus güçleri 1666 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 207 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu eskisinden çok daha güçlü! Füzelerle Rusya'yı tam kalbinden vurdular - Son Dakika


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