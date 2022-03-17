Ukrayna ordusu ölen Rus askerlerinin cesetlerini soğutucularda saklamaya başladı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu ölen Rus askerlerinin cesetlerini soğutucularda saklamaya başladı

17.03.2022 13:21
Ukrayna ordusu ölen Rus askerlerinin cesetlerini soğutucularda saklamaya başladı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ölen Rus askerlerinin cesetlerinin çürümemesi için poşete koyulup soğutucularda bekletildiği görüldü. Rus ordusunun ise cenazeleri almak için henüz bir talepte bulunmadığı bilgisi verildi.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 22. güne girilirken çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, ortaya çıkan bir görüntü adeta kan dondurdu. Görüntülerde ölen Rus askerlerinin ceset torbaları içinde soğutuculara atıldığı görüldü.

RUSYA ÖLEN ASKERLERİNİN CENAZESİNİ ALMIYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ölen Rus askerlerinin cesetlerinin soğutucularda saklandığı görüldü. Cesetlerin çürümesinin yavaşlatılması için böyle bir yol izlenirken, Rus ordusunun ölen askerlerin cenazelerini almak için herhangi bir talepte bulunmadığı bildirildi.

Ukrayna ordusu ölen Rus askerlerinin cesetlerini soğutucularda saklamaya başladı

13 BİN 500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.

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Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu ölen Rus askerlerinin cesetlerini soğutucularda saklamaya başladı - Son Dakika


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