Ukrayna ordusu Rus helikopterini uçaksavar füzesiyle düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ordusu Rus helikopterini uçaksavar füzesiyle düşürdü

05.03.2022 12:11

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan şiddetli çatışmalar işgalin 10. gününde de etkisini devam ettiriyor. İki tarafta birbirlerine ağır kayıplar yaşatırken, gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan uçaksavar füzesiyle düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.

Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününe girildi. İki taraf arasında 10 gündür devam eden şiddetli çatışmalar bugünde etkisini sürdürdü. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.

OMUZ ÜSTÜNDEN ATILAN UÇAKSAVAR KULLANILDI

Sosyal medyada Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntüde keşif uçuşu yaptığı düşünülen bir Rus helikopterinin düşürülme anı paylaşıldı. Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada helikopterin omuz üzerinden atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldüğünü açıklarken pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna ordusu Rus helikopterini uçaksavar füzesiyle düşürdü

498 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları sırasında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna hükümet yetkilileri bu sayıyı 9 bin olarak açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna halkı esir alınan Rus askerine iyi baktı! Yemek verip ailesiyle konuşturdular Ukrayna halkı esir alınan Rus askerine iyi baktı! Yemek verip ailesiyle konuşturdular

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Putin, Rusya, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu Rus helikopterini uçaksavar füzesiyle düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu Rus helikopterini uçaksavar füzesiyle düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement