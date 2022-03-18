Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait "Z" tankının vurulma anı görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait "Z" tankının vurulma anı görüntülerini paylaştı

18.03.2022 07:50

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 23. güne girilirken, savaş hattından çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna güçlerinin, Rusya ordusuna ait "Z" tankını yerle bir ettiği anlara ait video sosyal medyada gündem yaratırken, tankın bombalanmasının ardından mürettebatın tanktan çıkarak yol kenarına doğru sürüklendiği anlar da kameraya anbean yansıdı.

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde 23. güne girildi. İki ülke üst düzey yetkililerin günlerdir devam eden müzakere çabalarında somut bir sonuç elde edilemezken, savaş hattından birbirinden çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor.

TANKIN BOMBALANMA ANI KAMERADA

Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya ordusuna ait "Z" tankının vurulma anı görüntülerini paylaştı. Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren videoda, yolda ilerleyen Rus tankının peşine düşüldüğü ve bombalarla paramparça edildiği anlar yer alıyor.

RUS ASKERİ TANKI TERK EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Tankın bombalanmasının ardından Rus askeri, tankı terk ederek yola çıkarken, kenara doğru sürüklendiği anlar da kameraya anbean yansıyor. Bakanlığın paylaştığı video, Rusya ordusunun cephede aldığı ağır darbeyi de gözler önüne sererken, dün yapılan açıklamada 14 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

TOPLAM 430 TANK BÖYLE İMHA EDİLDİ

Açıklamada Rus ordusuna ait 430 ana muharebe tankı, bin 375 zırhlı savaş aracı, 190 topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği öne sürülen açıklamada, ayrıca 84 Rus savaş uçağı, 108 helikopter, 819 araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri, 11 İHA ve 10 adet özel ekipmanın vurulduğu ifade edildi.

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SON DAKİKA: Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait "Z" tankının vurulma anı görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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