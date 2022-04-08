Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi - Son Dakika

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 44. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise bir Rus askerinin drone ile takip edildiği görüntüler gündem oldu.

TAKİP SONUCU RUS KUVVETLERİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çatışma alanından kaçan bir Rus askerini drone ile takip etti. Takip edilen Rus askeri Rusların mevzilendiği bir kampa sığındı. Yeri tespit edilen asker, kamp içerisindeki piyade savaş aracı, birkaç araba ve personelle beraber imha edildi.

18 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre 44 günde cephede toplam 18 bin 300 Rus askeri öldürüldü. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.