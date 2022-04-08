Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi

08.04.2022 08:17

Twitter'a yansıyan videoda bir Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerinin drone kamerasından kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Ukrayna kuvvetleri kısa bir takibin ardından, kaçan askerin arkadaşlarının yanında gittiğini ve burada etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 44. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise bir Rus askerinin drone ile takip edildiği görüntüler gündem oldu.

Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi

TAKİP SONUCU RUS KUVVETLERİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çatışma alanından kaçan bir Rus askerini drone ile takip etti. Takip edilen Rus askeri Rusların mevzilendiği bir kampa sığındı. Yeri tespit edilen asker, kamp içerisindeki piyade savaş aracı, birkaç araba ve personelle beraber imha edildi.

Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi

18 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre 44 günde cephede toplam 18 bin 300 Rus askeri öldürüldü. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Biden'dan Putin İçin Bir Kez Daha 'Savaş Suçlusu' Nitelemesi Biden'dan Putin İçin Bir Kez Daha 'Savaş Suçlusu' Nitelemesi Son dakika haber... Zelenskiy: 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı' Son dakika haber... Zelenskiy: 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı'

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Savaş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
08:25 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
08:22 Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü anları paylaştı
08:21 Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:06 Gülçin Ergül, trafik kazasında kaybettiği sevgilisini için şarkı yazdı: Anlatırken hıçkıra hıçkıra ağladı
08:02 Savaşın 44. günü, Zelenski'den yeni iddia: Ruslar, Mariopul'daki cesetlerin sorumluluğunu bize yıkacak bir senaryo hazırlığında
07:57 Tel Aviv sokaklarında silahlı çatışma: 2 kişiyi öldüren Filistinli ölü ele geçirildi
07:44 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 8 Nisan'da bölgelerimizde ve bazı kentlerdeki hava durumu
07:40 5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 08:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu tarafından takibe alınan Rus askeri arkadaşlarının yanında gidince imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement