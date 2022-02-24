Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını vurdu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını vurdu! O anlar kameralara yansıdı

24.02.2022 17:33

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı düzenledi. Rusya'nın beklenen saldırısına Ukrayna, Türk SİHA'ları Bayraktar TB-2 ile karşılık verdi. Paylaşılan videolarda Türk SİHA'larının Rus tanklarını paramparça ettiği görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bölge bir anda karıştı. Ukrayna'daki ayrılıkçı liderin Putin'den yardım istemesinin ardından Rusya, hazırlıklarını tamamlayıp sabah saatlerinde Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı düzenledi. İlk açıklamalara göre, çok sayıda Ukraynalı sivil ve asker hayatını kaybetti. Rusya tarafında ise 50'ye yakın asker öldü.

TÜRK SİHA'LARI SAHADA

Rusya, Ukrayna içlerinde ilerlemesini sürdürürken işgale karşı koymak isteyen Ukrayna, devreye Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ları soktu. Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla bölgede ilerleyen Rus tanklarını ve askerlerini vurdu. Savunma saldırısının görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyaya düştü.

Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını vurdu! O anlar kameralara yansıdı

TÜRK SİHA'LARIYLA İLGİLİ DEZENFORMASYON

Bölgeden birçok görüntü servis edilirken, Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'larının Rus güçleri tarafından vurulduğu iddiası ortaya atıldı. SİHA'ların üssünün vurulduğu anlara ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. Ancak savaş başlar başlamaz SİHA'ların hedef alınmasına yönelik haberler sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu durumun gerçek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna ordusunun direncini kırmak için dezenformasyon yaptığını iddia etti. Bu dezenformasyonun Türk SİHA'ları üzerinden yapılmasına ise dikkat çekildi.

Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını vurdu! O anlar kameralara yansıdı
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Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını vurdu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını vurdu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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