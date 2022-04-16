Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

16.04.2022 14:17
Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda 'seyahat edilmemesi', işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti. Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi.


YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar Son dakika haberleri... Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev'de tank tamir fabrikasını vurduk Son dakika haberleri... Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev'de tank tamir fabrikasını vurduk

Mühimmat, Ukrayna, Kiev, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
13:34 Ünlü sunucu ve mimar Selim Yuhay'ın mutlu günü: Ve biz evlendik
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:24:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement