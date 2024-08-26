Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada

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Ukrayna, Rusya'nın Saratov kentinde 38 katlı bir binaya drone saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

26.08.2024 11:47
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Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından biri Saratov kentindeki çok katlı binaya çarptı. 38 katlı binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada

SARATOV VALİSİ DOĞRULADI

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini doğrulayarak Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördüğünü ifade etti.

Ukrayna, Rusya\'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Seyyidali Can: sivil öldürerek ne yapmaya çalışıyorsun rusya bunu yapsaydı dünya ayaklanırdı sivil öldürüyor diye 22 0 Yanıtla
  • Turgay Aykac: Rusya Ukrayna da sivil hassasiyeti yapmasa bu savaş çoktan biterdi. Artık Rusya daha sert davranacak gibi duruyor 17 2 Yanıtla

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