Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu - Son Dakika
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Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir çocuk hastanesi başta olmak üzere çok sayıda Ukrayna kentine füze saldırısı yapmasını yankıları hala sürerken, Moskova yönetiminden çarpıcı bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna topraklarına yapılan ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan geniş çaplı füze saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada Kiev yönetimini suçladı. Rus yetkililer, Kiev'de yıkıma neden olan füzenin, Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğunu öne sürdü.

08.07.2024 22:47
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Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin başkent Kiev ve diğer şehirlere füze yağdırdığını, büyük çaplı saldırılarda en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini 50'den fazla yaralı olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Ukrayna'yı suçladı.

Rus ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Konut binaları ve altyapının hedef alındığı saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı.

Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu

"SALDIRININ HEDEFLERİNE ULAŞILDI"

Tepkilerin odağındaki Rusya Savunma Bakanlığı, çok sayıda sivil kaybın olduğu saldırıyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bu sabah, Kiev rejiminin Rus enerji ve ekonomik tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna askeri sanayi tesislerine ve hava üslerine uzun menzilli hassas silahlarla bir grup saldırısı gerçekleştirmiştir. Saldırının hedeflerine ulaşılmıştır. Belirlenen tesisler vurulmuştur." denildi.

Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya'nın sivil tesislere yönelik kasıtlı füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesinlikle doğru değildir." açıklamasını yaptı.

Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu

"BİZ DEĞİL, UKRAYNA FÜZELERİ VURDU"

Kiev'deki yıkıma neden olan füzenin Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen açıklamada "Kiev'den yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü, şehir içindeki bir uçaksavar füze sisteminden fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana gelen yıkım gerçeğini kesin olarak doğrulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu

DİKKAT ÇEKEN NATO AÇIKLAMASI

Açıklamanın devamında, "Kiev rejiminin benzer histerilerinin ilk yıl olmadığını ve her seferinde NATO patronlarının bir başka toplantısının arifesinde meydana geldiğini özellikle not ediyoruz. Bu tür provokasyonların amacı Kiev rejimine daha fazla finansman sağlamak ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır." denildi.

Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya\'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Ukrayna şehirlerini yerle bir eden Rusya'dan açıklama: Biz vurmadık, kendileri vurdu - Son Dakika

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