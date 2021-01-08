Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde 5 ülkeden ortak açıklama - Son Dakika

Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde 5 ülkeden ortak açıklama

Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde 5 ülkeden ortak açıklama
Son Güncelleme: 08.01.2021 16:01

İran'da yolcu uçağının düşürülmesi sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin yıl dönümünde, 5 ülkeden yapılan ortak açıklamada Tahran yönetiminden konuyla ilgili tam ve detaylı açıklama talep edildi.

İran'da yolcu uçağının düşürülmesi sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin yıl dönümünde, 5 ülkeden yapılan ortak açıklamada Tahran yönetiminden konuyla ilgili tam ve detaylı açıklama talep edildi.

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları uçağının 2 füzeyle düşürülmesi sonucu vatandaşları hayatını kaybeden Ukrayna, Kanada, Afganistan, Birleşik Krallık ve İsveç olayın yıl dönümünde ortak açıklama yayımladı. 5 ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, uçağın düşürülmesinin üzerinden 1 yıl geçtiği hatırlatılarak, İran'a bu felakete yol açan nedenlere ilişkin acilen tam ve detaylı açıklama yapılması ve benzer bir olayın yaşanmaması için somut adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

TAZMİNAT ÖDENMESİ VURGUSU

Ortak açıklamada ayrıca, adaletin tesisi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi konusunda İran'ın sorumlu tutulacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 8 Ocak 2020'de Kiev seferini yapmak üzere havalanan Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İran tarafından fırlatılan 2 füzeyle düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran, uçağın, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'insan hatası' nedeniyle düşürüldüğünü açıklamış ve özür dilemişti.


Kaynak: DHA

Ukrayna, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde 5 ülkeden ortak açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde 5 ülkeden ortak açıklama - Son Dakika
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