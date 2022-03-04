Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için "savaş" diyen Rus televizyon kanalı kapatıldı - Son Dakika
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Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için "savaş" diyen Rus televizyon kanalı kapatıldı

04.03.2022 11:39
Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için "savaş" diyen Rus televizyon kanalı kapatıldı

Rusya'da muhalif yayın yapan ve Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için "savaş" ifadesini kullanan TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy kapatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" yaymakla suçlanmalarının ardından TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye "erişimi kısıtlaması" emredildi.

İŞGAL İÇİN "SAVAŞ" İFADESİNİ KULLANDILAR

TVRain, Ukrayna'yı işgale yönelik başlatılan harekat için "Savaş" nitelemesinde bulunmuştu. Başsavcılık, iki kuruluşun Ukrayna'da "özel bir operasyonun parçası olarak Rus askeri personelinin eylemleri hakkında yanlış bilgi" yaydıklarını ve "aşırılıkçı faaliyet, şiddet çağrısında bulunan bilgileri" paylaştıklarını söyledi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için 'savaş' diyen Rus televizyon kanalı kapatıldı - Son Dakika


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