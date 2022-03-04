Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" yaymakla suçlanmalarının ardından TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye "erişimi kısıtlaması" emredildi.
TVRain, Ukrayna'yı işgale yönelik başlatılan harekat için "Savaş" nitelemesinde bulunmuştu. Başsavcılık, iki kuruluşun Ukrayna'da "özel bir operasyonun parçası olarak Rus askeri personelinin eylemleri hakkında yanlış bilgi" yaydıklarını ve "aşırılıkçı faaliyet, şiddet çağrısında bulunan bilgileri" paylaştıklarını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için 'savaş' diyen Rus televizyon kanalı kapatıldı - Son Dakika