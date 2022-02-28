"Ukrayna'yı derhal AB'ye alın" diyen Zelenski'ye AB'den kötü haber: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı 5. gününe girerken, Ukrayna lideri Zelenski bu sabah yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne seslendi. Ukrayna lideri, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"27 ÜLKE ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR BULUNUYOR"

Ukrayna lideri Zelenski'nin çağrısına, AB yetkilisi Charles Michel'den yanıt geldi. Michael, 27 üye ülke arasında bloğun genişletilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

RUSYA'YA KARŞI AĞIR YAPTIRIMLAR AÇIKLADILAR

Avrupa Birliği, Ukrayna'yı birliğe almakta çekingen davransa da Rusya'ya karşı işgal edilen tarafın yanında yer aldı. Rusya hakkında Avrupa Birliği yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre AB hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak, bazı Rus medya kuruluşları AB'de yasaklanacak. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB tarihinde bir ilki yapacak. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak" dedi.