Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen lider Kadirov'un sağ kolu General Magomed Tuşayev öldürüldü - Son Dakika

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları desteklemesiyle başlayan gerilim geçen hafta bir sıcak savaşa döndü. Hafta başında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması ve bu bölgelere "Ukrayna şiddeti" dolayısıyla yardım gönderme kararı almasıyla birlikte sınırda bekleyen çok sayıda Rus askeri ve aracı Ukrayna topraklarına girdi.

ÇOK SAYIDA SİVİL ÜLKEDEN KAÇTI, BÖLGEDE İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı fakat uluslararası kamuoyunda "işgal" olarak tanımlanan bu gelişme endişe yaratmaya devam ediyor. Çok sayıda sivil ülkeden kaçarken birçok Ukraynalı ise sığınaklara akın etti. Bölgede insani bir kriz yaşanırken hem havadan hem de karadan çatışmalar devam ediyor.

ÇEÇEN GÜÇLER BÜYÜK BİR KAYIP YAŞADI

Ukrayna'ya havadan ve karadan müdahale eden Rusya'ya "Çeçen özel güçler" de katıldı. Başkent Kiev dışında yaşanan çatışmada ise Çeçen güçler büyük bir kayıp yaşadı.

TUŞAYEV'İN ÖLÜMÜ DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Ukrayna ordusu Kiev için direnişe devam ederken Çeçen lider Ramzan Kadirov'un üst düzey kurmayları arasında yer alan General Magomed Tuşayev'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Çeçen güçlerinin en önemli askeri isimlerinden biri olan Tuşayev'in ölümü uluslararası medyada da gündem oldu.

General Magomed Tuşayev.

KADİROV KİEV'İN ELE GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Uluslararası medyada yer alan haberde Tuşayev'in 141'inci motorize ulusal güvenlik birimini yönettiği belirtilirken, Kadirov'un da saldırıdan kısa bir süre önce bu taburu ziyaret ettiği iddia edildi. Tuşayev ile birlikte geçmişte fotoğrafları da yayınlanan Kadirov bir süre önce Kiev'in ele geçirilmesi gerektiğini söylemişti.