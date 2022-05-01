Ukrayna'yı ziyaret eden Angelina Jolie'nin zor anları! Sirenler çalınca kaçmaya başladı - Son Dakika
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Ukrayna'yı ziyaret eden Angelina Jolie'nin zor anları! Sirenler çalınca kaçmaya başladı

01.05.2022 09:15

BM İyi Niyet Elçisi olarak görev alan ünlü oyuncu Angelina Jolie, aylardır savaşın devam ettiği Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Jolie, görüşmeler sırasında çalan uyarı sirenleriyle apar topar daha güvenli bir alana tahliye edildi. Bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie dün sürpriz yaparak savaşın devam ettiği Ukrayna'ya gitti. Lviv kentine giden Jolie'nin görüntüleri önce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bir kafeye giden Jolie burada gülümseyip hayranlarıyla selamlaşırken görülüyor. Bazı hayranlarına imza dağıtan Jolie yıllar BM İyi Niyet Elçisi olarak görev alıyor ve mülteciler soruna eğiliyordu. Fakat Jolie'nin Ukrayna'ya hangi amaçla gittiğine dair bir açıklama yapılmazken ünlü oyuncu bazı temaslarda bulundu.

Ukrayna'yı ziyaret eden Angelina Jolie'nin zor anları! Sirenler çalınca kaçmaya başladı

GÜNDE 15 HASTAYLA GÖRÜŞTÜ

46 yaşındaki Jolie evlerinden olanlara yardım eden gönüllülerle konuşurken, sağlık görevlilerinin ve psikiyatristlerin günde 15 hastayla görüştüğünü öğrendi. Bu hastaların çoğunun yaşları 2 ile 10 arasında olan çocuklar olduğunu öğrenen Jolie, "Onlar şokta olmalılar… Travmanın çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Konuşmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin onlara çok şey ifade ettiğini biliyorum" dedi.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Fakat Jolie'nin buradaki görüşmesi devam ederken uyarı sirenleri çalmaya başladı. Jolie ve yanındakiler apar topar sağlık merkezini terk ederek dışarıda bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'yı ziyaret eden Angelina Jolie'nin zor anları! Sirenler çalınca kaçmaya başladı - Son Dakika


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