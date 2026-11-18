Ukrayna'da savaşın yeni cephesi yerin altında. Ukraynalı askerler, ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde son yedi aydır eski bir Sovyet gaz boru hattının içinde yaşıyor ve Rus birlikleriyle burada çarpışıyor; BBC'nin savunma muhabiri Jonathan Beale, Kupyansk yakınlarındaki bu yeraltı cephesine girdi.

Çapı bir metreyi biraz aşan boru hattında ancak sürünerek ilerlenebiliyor. Ancak cephe hattının üzerindeki gökyüzünü dolduran ve iki tarafın da ilerlemesini neredeyse imkânsız kılan dronlara karşı burası görece güvenli.

ASKERLER ONA "KUPYANSK METROSU" DİYOR

Askerleri ve malzemeyi boru hattı boyunca taşımak için özel olarak tasarlanmış elektrikli bir araç kullanılıyor. Askerler bu hatta "Kupyansk metrosu" adını vermiş. BBC ekibi bu araçla, başlar eğik ve bacaklar çapraz halde 40 dakika yol aldı. Tünelin girişinde ilk dikkati çeken şey, havada kalan gaz kokusu ve ağır, bozuk hava oldu.

Boru hattını ilk kullananlar Ruslardı. Rus askerleri, Eylül 2025'te yakındaki Kupyansk kentine sızmak için bu borudan yararlandı. Rusya daha önce 2024'te Avdiivka'nın ele geçirilmesinde ve Kursk bölgesindeki çatışmalarda da yeraltı boru hatlarını kullanmıştı. Ukrayna güçleri ise zamanla durumu tersine çevirdi.

"Müzisyen" lakaplı asker, son üç ayı yeraltında geçirdiğini, yalnızca temizlenmek ve tuvalete gitmek için kısa süreliğine yüzeye çıktığını anlatıyor. Yüzeydeki mevzilerden dönen Vovochka ise "Borunun içi daha rahat, çünkü burada dron uçmuyor, top mermisi ve güdümlü bomba da düşmüyor" diyor.

7 AYDA 15 KİLOMETRE İLERLEDİLER

Adını Slav mitolojisindeki yeraltı tanrısından alan Veles Operasyonu nisan ayında başladı. O tarihten bu yana Ukrayna boru hattı boyunca 15 kilometre ilerledi. Ukrayna Ulusal Muhafızları'na bağlı 13. Khartiia Tugayı askerleri, hattın içindeki suyu, enkazı ve Rus barikatlarını temizlemekle işe başladı. Askerlere göre bazı barikatlara bubi tuzağı kurulmuştu, bazılarının üzerine de Rus askerlerinin cesetleri yığılmıştı.

Ukrayna, operasyon boyunca 100'den fazla Rus askerini öldürdüğünü ve 30 kişiyi esir aldığını açıkladı. Dar alanda yaşamak askerleri zorluyor: Komutan Biashym, bazı askerlerin panik atak geçirdiğini, bazılarının ise nefes almakta zorlandığını söylüyor. Operasyona yüzlerce Kolombiyalı gönüllü de katıldı; bunlardan biri, yalnızca 500 metreyi temizlemenin 30 gün sürdüğünü anlattı.

"TEK YOL YERALTINDAN SAVAŞMAK"

Tugayın planlama şefi Zanuda, "Kara harekâtı artık neredeyse imkânsız. Herkes anlıyor ki şimdilik savaşmanın tek yolu yeraltı" dedi. Zanuda, Sovyet döneminde petrol, gaz ve amonyağın Avrupa'ya Ukrayna üzerinden taşındığını hatırlatarak bu tür görevlerin artacağını öngördü: "Boru hatları her yerden geçiyor."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski operasyonu başarı olarak nitelendirdi. Operasyon kaybedilen bazı toprakların geri alınmasına yardımcı oldu ve moral sağladı, ancak tek başına savaşın gidişatını değiştirmedi.

Kaynak: BBC