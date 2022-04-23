Ukraynalı askeri Türk çeliği kurtardı! - Son Dakika
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Ukraynalı askeri Türk çeliği kurtardı!

23.04.2022 13:02
Ukraynalı askeri Türk çeliği kurtardı!

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın şiddetli her geçen gün artıyor. Bölgeden gelen görüntüler ise savaşın boyutunu gözler önüne sürüyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik zırh sayesinde hayatta kaldığı aktarıldı. Görselde yazan Türkçe "Dış yüzey" yazısı ise çelik yeleğin Türkiye'den alındığının kanıtı olarak gösterildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bölgelerden gelen görüntüler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rus askerlerin saldırılarından kurtulan bir askerin üzerindeki çelik yeleğe ait görüntü savaşın dehşetini gözler önüne serdi.

TÜRK ÇELİK YELEĞİ UKRAYNALI ASKERİ KURTARDI

Ukraynalı askeri Türk Çeliği kurtardı!
Arslon Xudos isimli kullanıcının paylaştığı görsel

Ukraynalı Arslon Xudos adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir fotoğraftaki yazı sosyal medyanın gündemi oldu. Görüntülerde çelik yeleğin üzerinde bir çok kurşun izi bulunuyor. Bir Ukraynalı askere ait olduğu söylenen çelik yeleğin üzerindeki Türkçe "dış yüzey" yazısı ise savaştaki Türk askeri ekipmanlarının önemini bir kez daha hatırlattı. Fotoğrafın altına çeşitli yorumlar gelirken Türk çelik yeleğini sayesinde Ukraynalı askerin hayatta kaldığı bildirildi. Savaş araştırmacısı olarak bölgede bulunan Xudos, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ukraynalı bir asker birkaç kurşundan kurtuldu. Zırh Türk'tür."

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