Ukraynalı çocuklar Rus askerlerinin astığı bayrağı indirdi - Son Dakika
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Ukraynalı çocuklar Rus askerlerinin astığı bayrağı indirdi

26.02.2022 13:45

Ukrayna ordusu tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre Rus kuvvetleri Herson'a bağlı Chaplinka bölgesinden çıkartıldı. Rus ordusunun bölgeden ayrılması ile birlikte sokağa çıkan iki Ukraynalı çocuk Rusya bayrağını indirdi.

Rusya'nın Ukrayna işgali tüm hızıyla devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarını sürdürüyor. Sosyal medyaya sayısız görüntü yansımaya devam ederken, son olarak Ukraynalı çocukların Ruslardangeri alınan Chaplinka bölgesinde Rus bayrağını indirmesi büyük yankı uyandırdı.

UKRAYNA ORDUSU RUS ASKERLERİNİ GERİ PÜSKÜRTTÜ

Ukrayna ordusu tarafından yapılan bilgilendirmelere göre Rus ordusu Herson'a bağlı Chaplinka bölgesinden tamamen çıkartıldı. Rus ordusunun bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte halk sokaklara tekrar dönerken, 2 Ukraynalı çocuğun bir Rus bayrağını indirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ukraynalı çocuklar Rus askerlerinin astığı bayrağı indirdi

RUS ORDUSU BÜYÜK KAYIPLAR VERİYOR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Rus ordusunun kayıplarının her geçen gün arttığını vurgulayarak konu hakkında 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayını paylaştı.

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Son Dakika Dünya Ukraynalı çocuklar Rus askerlerinin astığı bayrağı indirdi - Son Dakika


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