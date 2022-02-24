Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi

24.02.2022 11:28
Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Ajax'ın 2-2 berabere kaldığı maçın son golünü kaydeden Ukraynalı Roman Yaremchuk, attığı golün ardından formasını çıkararak Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle Moskova yönetiminin açtığı savaşa tepki gösterdi. Maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı gecede 2-2 biten maçın ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de gündeme geldi.

BERABERLİK GOLÜNÜ UKRAYNALI FUTBOLCU KAYDETTİ

Dusan Tadic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Benfica, 26. dakikada Sebastian Haller'in kendi ağlarını sarsmasıyla 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ancak yıldız golcü üç dakika sonra bu kez Benfica kalesine attığı golle Ajax'ı yeniden 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda beraberlik için yoğun baskı kuran ev sahibi Benfica, 72'de Roman Yaremchuk'un kafa golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi

FORMASINI ÇIKARIP RUSYA'NIN AÇTIĞI SAVAŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna Milli Takımı forması da giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu ülkesinde yaşananlara kayıtsız kalmadı ve dikkat çeken bir harekete imza attı. Roman Yaremchuk, Ajax'a attığı golün ardından formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa tepki gösterdi.

"MEMLEKETİMDEN BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTA HERKESE DESTEK OLMAK İSTİYORUM"

Dünya çapında milyonlarca kişinin izlediği anlarda Ukrayna'nın yanında olduğunu gösteren Yaremchuk maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birlik olma zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum."

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı AB, Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek AB, Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek

Ukrayna, Futbol, Rusya, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:41 Savaşın başlamasıyla Ukrayna'da ATM ve istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'tan Rusya'ya sert tepki! Dünyaya mesajını formasını çıkararak verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement