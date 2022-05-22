Ukraynalı mülteciyi evine alan genç çiftin 10 yıldır devam eden birliktelikleri 10 günde bitti - Son Dakika
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Ukraynalı mülteciyi evine alan genç çiftin 10 yıldır devam eden birliktelikleri 10 günde bitti

22.05.2022 07:56

Rusya ile Ukrayna arasında 88 gündür devam eden savaş milyonlarca insanın evinden ve ülkesinden olmasına sebep olurken, bazılarının ise yuvalarının yıkılmasına neden oldu. İngiltere'de Ukraynalı bir mülteciyi evlerine alan genç çiftin 10 yıldır devam eden birliktelikleri 10 gün içinde sona erdi. Yaşanan olay ve karşılıklı açıklamalar Ada basınında geniş yankı uyandırdı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkeden kaçan ve Mayıs ayının başında İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 22 yaşındaki mülteciye İngiliz Lorna Garnett ve sevgilisi Tony evlerini açtı. Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozuldu.

"ÜLKEYE GİRDİKTEN SONRA TONY'Yİ GÖZÜNE KESTİRDİ"

3 çocuk annesi olan Garnett, İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak Tony'nin kendisinden Lorna için ayrıldığını açıkladı. Lviv'den İngiltere'ye sığınmak zorunda kalan Sofiia'nın, ülkeye girdikten sonra Tony'yi "gözüne kestirdiğini" iddia eden Garnett, "Ona evimizin kapılarını açtık ve o bana böyle karşılık verdi" diyerek sitem etti.

10 GÜNDE YUVASI YIKILDI

Sofiia'nın gelişinden 10 gün sonra Tony ve Sofiia'nın evden ayrılma kararı aldığını söyleyen Garnett, 10 yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki partnerinin kendisine "Hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istiyorum" dediğini de dile getirdi.

Sözcü'nün haberine göre yuvası yıkılan genç kadın, "O İngiltere'ye geldiğinden beri onunla olmak istiyordu. Arkasında bırakacağı yıkımı umursamadan davrandı. İki hafta içinde bildiğim her şey bütün düzenim altüst oldu" dedi. Lorna, "Ben birine evinin kapılarını açmanın doğru bir şey olduğunu düşünüyordum" derken Sofiia'yı eşi Tony'nin Facebook grupları üzerinden bulduğunu da dile getirdi. Lorna, "Partnerim doğru bir şey yapmak istediğini söyledi ve hükümetin oluşturduğu mülteci destek gruplarından Sofiia ile iletişime geçti" dedi.

Ukraynalı mülteciyi evine alan genç çiftin 10 yıldır devam eden birliktelikleri 10 günde bitti
Bilgi-işlem müdürü olarak çalışan Sofiia konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

"BAZEN BİRBİRLERİNE DOKUNDUKLARI DA OLUYORDU"

Sofiia'nın bir IT müdürü olarak çalıştığı da belirtilirken ikilinin kısa bir süre içinde çok yakınlaştığını da dile getirdi. Tony'nin Slovakça bildiğini ve Sofiia'nın Ukraynaca konuştuğunu ve ikisinin evin içinde bu şekilde anlaştığını ve kendisinden gizli ifadeler kullandıklarını söyleyen Lorna, "Bazen birbirlerine dokundukları da oluyordu. O zamanlarda kıskanmaya başlamıştım" ifadesini kullandı.

"SOFIIA YOKSA BEN DE YOKUM"

Bir gün Sofiia ile Lorna'nın kavga etmesinden sonra Sofiia'nın, "Ben artık bu evde kalamam" dedikten sonra Tony'nin de devreye girerek "Eğer Sofiia yoksa ben de giderim" dediğini de söyleyen Lorna, böylelikle evden ikisi birlikte ayrıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tony, "İşlerin bu hale gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Burada Lorna'nın hiçbir suçu yok, bu önceden planlanmış bir şey değildi" dedi.

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SON DAKİKA: Ukraynalı mülteciyi evine alan genç çiftin 10 yıldır devam eden birliktelikleri 10 günde bitti - Son Dakika
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