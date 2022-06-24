Ukraynalı sivili öldürüp karısına defalarca tecavüz eden Rus asker yargılanıyor - Son Dakika
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Ukraynalı sivili öldürüp karısına defalarca tecavüz eden Rus asker yargılanıyor

24.06.2022 12:34
Ukraynalı sivili öldürüp karısına defalarca tecavüz eden Rus asker yargılanıyor

Ukrayna'da, Rusya'nın işgali sırasında Ukraynalı bir kadına tecavüz etmekle suçlanan bir Rus asker için bu tür düzinelerce davadan ilki olabilecek bir ön duruşma yapıldı. Kiev'deki bir mahkemede görülen davada Mihail Romanov isimli Rus askerin, Kiev yakınlarındaki bir eve zorla girip bir adamı öldürdükten sonra karısına defalarca tecavüz ettiği iddia ediliyor.

Gıyabında yargılanacak olan 32 yaşındaki zanlı Mihail Romanov, Mart ayında Kiev'in Brovarsky bölgesindeki bir köyde bir eve girerek bir adamı öldürmek ve ardından karısına defalarca tecavüz ederek onu ve çocuğunu tehdit etmekle suçlanıyor.

KADININ MAHREMİYETİ NEDENİYLE GİZLİ DURUŞMA TALEP EDİLDİ

Perşembe günü Kiev'de yapılan ön duruşmanın ardından savcı Oksana Kalyus gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının mahremiyetine ilişkin endişeler nedeniyle duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılmasını istediğini söyledi. Savcı, yetkililerin Romanov'un hayatta olduğuna ve şu anda Rusya'da ikamet ettiğine inandığını söyledi .

"SINIRI GEÇERSE TUTUKLANACAK VE UKRAYNA'YA TESLİM EDİLECEK"

Guardian'ın haberine göre Romanov'a halen ulaşamadı ve suç ortağı soruları yanıtlamayı reddetti.

Rus asker mahkum edilirse Moskova'nın Romanov'u iade etmesi pek olası olmasa da Kalyus, Ukrayna'nın Rusya'yı üçüncü bir ülke için terk etmesi halinde tutuklanmasını isteyeceğini belirtti.

Ukrayna, Cuma günü dördüncü ayına girecek olan Rus işgali sırasında işlenen binlerce potansiyel savaş suçunun araştırıldığını açıkladı.

Ukrayna'da çalışan gazeteciler ve savcılar tarafından belgelenen Ukraynalı sivillere yönelik Rus suçları arasında cinsel saldırı, cinayet ve yağma yer alıyor. Cinsel saldırı davaları üzerinde çalışan bir savcı daha önce Reuters'e cinsel saldırı ve tecavüzü içeren 50 kadar suçun soruşturulduğunu ifade etmişti.

TECAVÜZLER "BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Üst düzey BM yetkilisi Pramila Patten, bu ayın başlarında Ukrayna başkentini ziyaret ettikten sonra, soruşturma altındaki tecavüz vakalarının "sadece buzdağının görünen kısmını temsil ettiğini" söyledi ve cinsel saldırıları Ukraynalılara karşı işlenen "en gizli suç" olarak nitelendirdi.

GÖĞSÜNDE AYI DÖVMESİ VAR

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda göğsüne büyük bir ayı dövmesi yaptıran Romanov hakkında pek fazla bilgi bilinmiyor. Tecavüzle suçlanan Rus askeri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında, 90. Muhafız Tankının 239. alayında görev yaptı ve Kiev'e yapılan başarısız taarruzda yer aldı.

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