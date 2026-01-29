Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı - Son Dakika
Dünya

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
29.01.2026 10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski sevgilisi Fátima Flórez'in sahne aldığı gösteriye konuk olarak şarkı söyledi ve bu beklenmedik performans ülkede geniş yankı uyandırdı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, oyuncu ve komedyen eski sevgilisi Fátima Flórez'in sahne aldığı gösteriye katılarak izleyiciler önünde şarkı söyledi. Başkanın bu beklenmedik performansı, hem destekçilerinin alkışını topladı hem de bazı kesimlerde tartışma başlattı.

Milei, Flórez'in gösterisinin yapıldığı Gran Rex Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak, ünlü Arjantinli sanatçı Sandro'nun şarkılarını seslendirdiği videoları sosyal medyada paylaştı. Başkanın performansı bir yandan coşkuyla karşılanırken, başka izleyiciler arasında şaşkınlık ve eleştiri de yarattı.

İLİŞKİLERİ UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALDI

Flórez, Arjantin'in tanınmış komedyenlerinden biri olarak tiyatro ve imitatörlük performanslarıyla biliniyor ve geçmişte gösterilerinde Milei'nin taklidini dahi sahnelemişti. İkilinin ilişkisi kamuoyunda uzun süre gündem olurken Flórez, 2023'ten 2024'e kadar Milei'nin partneri olarak öne çıkmıştı.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Arjantin'de Milei'nin kişisel yaşamının kamusal etkinliklerle iç içe geçmesi sık sık tartışma konusu olurken, sahnedeki bu an da sosyal medyada geniş yankı buldu. Destekçileri Milei'nin rahat ve samimi yaklaşımını överken, eleştirenler devlet başkanının resmi rolüyle sahne performansını birleştirmesini "uygunsuz" bulduğunu dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Düşünen Kelebek Düşünen Kelebek:
    Ne olmuş yani Ne var ki adamın şarkı söylemesi kadar doğal hiçbir şey yok başkaları spor yapıyor futbol oynuyor bisiklete biniyor ne farkı var ki 4 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Siz ne halde iseniz başınıza gelen idarecilere o halde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
