Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi - Son Dakika
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Dünya

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

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İspanya'nın Mallorca kentinde binlerce kişi ülkeyi ziyaret eden turistlere yönelik büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Turistlerin fiyatları artırarak yerel halkın işini zorlaştırdığını ve kamu hizmetlerini zorladıklarını savunan protestocular ellerinde uçak ve yolcu gemileri modellerini taşıyarak, 'kitle turizmine hayır' ve 'özel jetleri durdurun' yazan posterlerle Mallorca sokaklarında yürüdü.

22.07.2024 10:36  Güncelleme: 10:44
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İspanya'da turistlere karşı tepkiler büyüyor. Turizm karşıtı aktivistler bu yıl Barcelona'da ve Palma de Mallorca, Malaga ve Kanarya Adaları gibi popüler tatil yerlerinde bir dizi protesto düzenlemeye devam ediyor; ziyaretçilerin konut maliyetlerini artırdığını ve bölge sakinlerinin şehir merkezlerinde yaşayamamasına neden olduklarını söylüyor.

Son olarak da pazar günü Mallorca'da 10 bin kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi. Protestolara bazı turistler de destek verdi.

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

"TURİSTLER YEREL HALKIN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR"

Mallorca'da pazar günkü protestoyu düzenleyen Menys Turisme Mas Vida'dan (Daha Az Turizm, Daha Fazla Hayat) Pere Joan Femenia, protestocuların adada daha az turist istediğini söyledi; "Kitle turizmi, kendi adalarında yaşamayı karşılayamayan yerel halkın işini zorlaştırıyor çünkü turistler fiyatları artırıyor. Turistler yaz aylarında plajları dolduruyor ve kamu hizmetlerini zorluyor. Kitle turizmini kesmek ve yurt dışında yaşayanların yılda sadece birkaç ay için evleri satın almasını yasaklamak istiyoruz."

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

16 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, Balear Adaları'nın Katalonya'dan sonra geçen yıl turistler için İspanya'nın ikinci en popüler bölgesi olduğunu ve 14,4 milyon tatilcinin ilgisini çektiğini söyledi. Bu yılın ilk çeyreğinde İspanya'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 16,1 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler geçen yıl İspanya'da 109 milyar Euro harcarken, Fransa'da bu rakam 63,5 milyar Euro'ydu.

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Mallorca, İspanya, turist, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: vatandaşın önce kendi rahatlığı refahlığı anlayışıyla yola çıkmışlar tebrik ederim ispanya halkını 107 9 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Adamlar, yılda 16 milyon turist geliyor diye gelmesinler eylemi yapar. Biz de kalıcı16milyon var. 82 5 Yanıtla
    Sinan Zeybekler: alkış 17 3 Sinan Zeybekler: alkışlıyorum 13 2
  • Mehmet Yılmaz: bize gelsinler 19 26 Yanıtla
  • Samet Çakır: Aynısı bizde oluyor, turist geliyor ona sattığı fiyattan bizede satmaya çalışıyorlar piyasayı yükseltmiş oluyorlar, böyle olacaksa Türkiye’ye de gelmesin turist 39 3 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Tam bende bunu savunuyorum gelmesin kimse 34 4 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: haklı bir yürüyüş 33 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Bodrum'a gelsinler, rahat etsinler 16 8 Yanıtla
    ferhat eser: 10 kat daha fazla kazıklanmak içinmi :)) 3 3
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