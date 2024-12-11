Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde halk sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken, Esad da Rusya'ya kaçtı.
Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarı son bulmasının ardından muhalifler, Esad'a ait 5 katlı eve girdi. Evde yapılan aralamalarda Esad'ın gençlik yıllarına ait tatil fotoğrafları ortaya çıktı.
Son Dakika › Dünya › Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı - Son Dakika
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