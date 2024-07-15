Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti

Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti

Kenya'da bir çöplükte bulunan cesetler, aylardır süren seri cinayetleri ortaya çıkardı. Bu sabah seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi ifadesinde 42 kadını öldürdüğünü ve aralarında eşinin de olduğunu itiraf etti.

15.07.2024 15:24
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Kenya'nın başkenti Nairobi'deki çöplükte bulunan cansız bedenler, ülkeyi ayağa kaldıracak bir seri cinayeti ortaya çıkardı.

EŞİ DAHİL 42 KADINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Nairobi'nin güneyindeki Mukuru bölgesinde seri katil olduğundan şüphelenilen 33 yaşındaki Collins Jumaisi bu sabah gözaltına alındı. Jumaisi ifadesinde 42 kadını öldürdüğünü ve aralarında eşinin de olduğunu itiraf etti.

Bölgedeki çöp alanında 9 cansız beden bulunduğunu belirten Emniyet Müdürü Amin Mohamed, "Karşımızda psikopat bir seri katil olduğu açık" ifade ederken, Jumaisi'nin öldürdüğü 42 kadının cesedini bu çöplüğe gömdüğünü itiraf ettiğini aktardı.

Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti

EVİNDEN ÇOK SAYIDA BIÇAK ÇIKTI

Jumaisi'nin 2022'de eşiyle başladığı kadın cinayetlerinin sonuncusunu 11 Temmuz'da işlediğine yer verilen polis raporunda kurbanlarının çoğunun uzuvlarının kesildiğine de değinildi.

Seri katilin evine yapılan baskında kurbanları kesmek için kullandığı çok sayıda bıçak, poşetler ve bantlar ile cep telefonları ve kimlik bulunduğu öğrenildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR PROTESTOLARA KATILMIŞTI İDDİASI

Bir süredir vergi artışına yönelik gösterilere sahne olan Kenya'da bazı köylüler, öldürülen kadınların son dönemde hükümet karşıtı gösterilere katıldıklarını iddia ederken emniyet yetkilileri ise seri cinayetlerin protestolarla alakalı olduğu haberlerini reddetti.

Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika

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