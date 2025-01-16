Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket - Son Dakika
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Dünya

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması Netanyahu'nun ofisinden yapılan "son dakika" açıklamasıyla zora girerken Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in videosu büyük ses getirdi. Geri adımda payı bulunduğu iddia edilen Ben Gvir konuşmasında "Anlaşma tam bir felaket. Anlaşmayı engellemek, İsrail'in birkaç yıl içinde Hamas'a teslim olmasını engellemek için tek şans" ifadelerini kullanıyor.

16.01.2025 14:46
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İsrail ile Hamas arasında 15 ay sonra sağlanan ateşkes anlaşması dünyaya rahat bir nefes aldırmışken sükuneti bozan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklama oldu.

"HAMAS KİMLERİN SERBEST BIRAKILACAĞINI DİKTE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Hamas'ın anlaşma kapsamında hangi Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını dikte etmeye çalıştığını söyleyen Netanyahu, tüm maddelerde fikir birliği sağlanana kadar kabinenin toplanmayacağını bildirdi.

"HAMAS ATEŞKESİN BAZI MADDELERİNDEN VAZGEÇTİ"

Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını veto etme yetkisi veren maddeye itiraz ettiğini iddia etti.

KARARDA BEN GVİR Mİ ETKİLİ OLDU?

İsrail'in ateşkes anlaşması konusunda geri adım atarak Hamas'ın kriz çıkardığını iddia etmesi kamuoyunda infiale yaratırken, Tel Aviv yönetiminin kararında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in açıklamalarının etkili olduğu iddia edildi.

"ANLAŞMA HAMAS'A ZAFER VERİYOR"

Ben Gvir anlaşmanın ardından katıldığı bir canlı yayında "Anlaşma tam bir felaket. Hamas'a zafer veriyor. Trump'ı bekleyebilirdik. Anlaşmayı engellemek, İsrail'in birkaç yıl içinde Hamas'a teslim olmasını engellemek için tek şans" ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zurnaci samo Oner:
    bu zalim için yaşasın cehennem 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zor durumda kaldı itrail zike zike ateşkes 6 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    Kivirtmaya basladilar guvenilmeyeci belli israile 5 0 Yanıtla
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