Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız - Son Dakika
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Dünya

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasıyla ilgili İsrail'den açıklama geldi. İsrail Başbakanlığı yaptığı açıklamada, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız." dedi.

21.11.2024 18:47
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Kararla ilgili İsrail'den ilk açıklama geldi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının anti-semitik olduğunu öne sürdü. Mahkemenin 'saçma ve yalan' kararlarını reddettiklerini söyleyen İsrail tarafı, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAVAÇ SUÇLARI VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler bulunduğuna hükmetti. Kararda, her iki şüphelinin Gazze'deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi.

İNSANİ YARDIM ENGELLENDİ

Mahkeme, İsrail'in insani yardıma izin verdiği durumlarda bile bunun uluslararası toplumun baskısı veya ABD'nin talepleri sonucu gerçekleştiğini, yardımların hiçbir zaman Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye ulaşmadığını kaydetti. Kararda, tıbbi malzeme ve ilaçların, özellikle anestezi ilaçları ve cihazlarının Gazze'ye girişinin engellenmesi nedeniyle doktorların yaralılara ve çocuklara anestezi malzemeleri olmadan ameliyat yapmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

SİVİL ÖLÜMLER

UCM, gıda, su, elektrik ve yakıt eksikliğinin Gazze'deki sivil nüfusun bir kısmının yok edilmesine yönelik koşulları oluşturduğunu, bunun çocuklar dahil sivillerin yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölümüne yol açtığını belirledi. Netanyahu ve Gallant'ın sivil üst düzey yöneticiler olarak, Gazze'deki sivil halka yönelik kasıtlı saldırıların önlenmesi için gerekli önlemleri almadıkları da kararda yer aldı.

TUTUKLAMA KARARININ UYGULAMASI NASIL OLACAK?

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86 ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor. Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Mahkemenin daha önce çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanmasında zorluklar yaşandı. Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir hakkındaki tutuklama emri Güney Afrika ve Ürdün tarafından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki emir ise Moğolistan tarafından uygulanmadı. Bununla birlikte tutuklama emirleri, şüphelilerin seyahat özgürlüğünü pratikte kısıtlıyor. Nitekim Putin, hakkındaki tutuklama emri nedeniyle BRICS zirvesi için Güney Afrika'ya gitmekten kaçınmıştı.

Netanyahu ve Gallant'ın da Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ve çoğunluğu Avrupa Birliği, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşan UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu\'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Binyamin Netanyahu, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sezgin KARAMAN:
    adamım benin het nekadar cani olsanda hedefinden dönme biz liderler gibi dönek olma 2 12 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    hedef cehennem 9 2 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    bizde hedefimize ulaşacağız inşallah Müslümanlar gelip gelecek. 7 4 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    senin esjn saranin ben arka kapisindan grym otostopcocugu 5 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Dünya dan göstermelik bi şov bunlar hiç tutuklar mi 4 0 Yanıtla
  • Caner Genç:
    dümenden yersen 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    geri adım atarsan ta .........öyle 1 0 Yanıtla
  • Tarık Aldemir:
    inşallah 0 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    senin hedefini zkm. üzerinede arvdınıananıbacını zkm 1 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    Dünya bunun için HİLAFET e muhtaç 0 0 Yanıtla
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