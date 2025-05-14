Uluslararası Genç Derneği, Srebrenitsa Soykırımını Anmak için Barış Yürüyüşü Düzenliyor

1995 yılında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşanan ve Avrupa'nın yakın tarihteki en büyük soykırımı olarak kabul edilen trajediyi unutturmamak amacıyla düzenlenen Marş Mira (Barış Yürüyüşü), bu yıl çok daha özel bir anlam taşıyor. Katliamın 30. yılına denk gelen 2025'te, Uluslararası Genç Derneği bir kez daha bu ağır hafızanın izlerini sürmek, insanlık vicdanına ses olmak ve barışın izinden yürümek üzere yola çıkıyor.

Bosna Savaşı sırasında BM tarafından "Güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te Sırp güçlerinin saldırısıyla 8 binden fazla Boşnak sivil katledildi. Binlercesi ise ölümden kaçarken Potoçari'den Tuzla'ya uzanan zorlu doğa koşullarında hayatını kaybetti. Bu tarihi acıyı unutturmamak için her yıl 8-11 Temmuz tarihleri arasında, aynı rotanın tersinden 85 kilometrelik bir yürüyüş düzenleniyor. Yürüyüş, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcının barış ve adalet çağrısına dönüşüyor.

Geçtiğimiz yıl da yürüyüşe katılan Uluslararası Genç Derneği, bu yılki anma programını daha da kapsamlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyor. Srebrenitsa'da yaşananları unutturmamak adına atılan her adımın gönüllerde derin izler bıraktığını belirten Genç Derneği, Aliya İzzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı ve katliamın 30. yıl dönümünü içeren bu özel yılda, "Yalnızca yürümek değil, hafızayı birlikte taşımak" anlayışıyla hareket ediyor.

Dayanışma ve Hazırlık Programı

2025 yürüyüşü kapsamında Uluslararası Genç Derneği, geçen yıl da yaptığı gibi bir organizasyon ekibi kurarak sadece katılım sağlamakla kalmayıp, güzergâh boyunca kurulacak stantlarda ikram ve destek noktaları oluşturmayı, böylece uluslararası katılımcılarla dayanışmayı büyütmeyi planlıyor. 2024'te binlerce katılımcıya ikramlarda bulunan Uluslararası Genç Derneği bu yıl sayıyı ikiye katlamayı hedefliyor.

Yürüyüşten önce ise katılımcılar, kitap tahlilleri, söyleşiler, tanıklık oturumları ve Bosna'da gerçekleştirilecek kısa ama derinlikli bir kültürel gezi ile bu sürece zihinsel ve duygusal olarak hazırlanacak. Program, gençlerin sadece fiziksel olarak değil, kalpleriyle ve bilinciyle bu tarihi anmaya katılım sağlamasını amaçlıyor.

Uluslararası Genç Derneği'nin Marş Mira yürüyüş ekibine katılmak isteyen gençler için belirlenen başvuru koşulları, Derneği'nin sosyal medya hesaplarında yer alan başvuru formundan projeye başvurabilirsiniz.