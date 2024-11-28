Umman Sultanı'nın Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek - Son Dakika
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Umman Sultanı'nın Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek

Umman Sultanı\'nın Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek

Umman Sultanı Majeste Haitham bin Tarık, 40 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirerek 28-29 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde ticaret, yatırım, eğitim ve savunma alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor. İstikrarlı büyüme gösteren ikili ticari ilişkilerde Türkiye, Umman'ın petrol dışı ticaretinde 17. büyük ortağı konumunda bulunuyor.

28.11.2024 09:57
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Umman Sultanı Majeste Haitham bin Tarık'ın 28-29 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştireceği devlet ziyaretinin, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yaklaşık 40 yıl aradan sonra bir Umman Sultanı'nın Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliğini taşıyan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ticaret, yatırım, eğitim, savunma ve diğer alanlardaki iş birliğinin genişletilmesi ele alınacak.

Umman ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Ulusal İstatistik ve Bilgi Merkezi verilerine göre, ikili ticaret hacmi 2024'ün ilk sekiz ayında 216 milyon Umman Riyali'ni aşarak, 2023'ün aynı dönemine göre (208 milyon Riyal) artış gösterdi. Türkiye, Umman'ın petrol dışı ticarette 17. büyük ortağı ve Umman'ın petrol dışı ihracatında Avrupa'nın en büyük alıcısı konumunda.

2023 yılı sonunda Umman'da, toplam yatırım değeri 100 milyon Riyali aşan 423 Türk şirketi faaliyet gösteriyordu. Bu şirketler inşaat, sanayi, perakende ve lojistik gibi sektörlerde çalışarak havalimanları, limanlar, yollar ve barajlar dahil olmak üzere önemli altyapı projelerine katkıda bulunuyor. Umman'ın Türkiye'deki yatırımları ise 2022'de 36 şirket üzerinden 75 milyon Riyale ulaştı.

Turizm, iş birliğinin gelişen bir diğer alanı. 2022'de karşılıklı vize muafiyeti anlaşması sayesinde 130 binden fazla Ummanlı turist Türkiye'yi ziyaret etti. Türk turistlerin de Umman'ın zengin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.

İki ülke eğitim ve araştırma alanında da ilişkilerini geliştiriyor. Ekim ayında imzalanan mutabakat zaptı; burslar, yükseköğretim kurumlarının karşılıklı tanınması ve bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında ortak girişimleri kapsıyor.

Umman'ın Türkiye Büyükelçisi Saif Rashid el Cehvari, ziyaretin önemine dikkat çekerek bunu iki ülkenin tarihi ilişkilerinde "yeni bir dönem" olarak nitelendirdi ve "Siyaset, ekonomi, savunma, ulaştırma, iletişim, enerji, sağlık ve KOBİ'lerin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliğini artıracak bir dizi anlaşma imzalanacak" dedi.

Türkiye'nin Umman Büyükelçisi Mehmet Hakimoğlu da Cehvari'nin görüşlerine katılarak, "Bu tarihi ziyaret ikili ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma alanları başta olmak üzere çeşitli anlaşmalar imzalamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Umman Sultanı'nın Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek
Umman Sultanı'nın Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Umman Sultanı'nın Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek - Son Dakika

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