Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı - Son Dakika
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Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı

14.03.2022 11:55
Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ünlü bir işletmenin ortasında, kadın müşterilerin de baktığı sırada şortunu indirip kendini tatmin eden 27 yaşındaki Blake Reign isimli şahıs, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki ünlü işletmede meydana gelen olay, herkesin ağzını açık bıraktı. Evsiz olduğu belirtilen 27 yaşındaki Blake Reign isimli şahıs, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde işletmeye gitti.

10 DAKİKA BOYUNCA KİMSE MÜDAHALE EDEMEDİ

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaklaşık 10 dakika boyunca kendini tatmin eden şahıs, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Mide bulandıran anları kayıt altına alan Alyssa DiMaria isimli kadın, şahsa bağırmalarına rağmen hareketini kesmediğini belirtti.

POLİSİ GÖRÜNCE KOŞMAYA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, restorana girerek şahsı tutuklamak istedi. Ancak Reign bu sırada kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
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Son Dakika Dünya Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı - Son Dakika


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