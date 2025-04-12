Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti

27 yaşındaki Avusturyalı model Lucy Markovic, nadir görülen bir beyin rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Markovic, dünyaca ünlü markaların kampanya ve defilelerinde yer alarak büyük bir iz bırakmıştı.

12.04.2025 13:16
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Dünyaca ünlü markaların gözdesi olan Avusturyalı model Lucy Markovic, genç yaşta hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Avusturyalı modelin ölüm nedeni, nadir görülen bir beyin rahatsızlığı olan arteriovenöz malformasyon (AVM) kaynaklı komplikasyonlar olduğu açıklandı. Markovic, geçtiğimiz hafta acil bir cerrahi operasyon geçirmiş ancak durumu kritikleşerek komaya girmişti. Doktorların yoğun müdahalelerine rağmen, hayata tutunamadı.

Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti

Avustralya'nın Next Top Model yarışmasında ün kazanan ve daha sonra Armani, Versace gibi dünya çapında ünlü markalar için podyumda yürüyen Markovic'in ölüm haberini, bağlı bulunduğu ajans duyurdu. Ajans, Markovic'in, nadir görülen bir beyin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti

Lucy Markovic, 2015 yılında Tyra Banks'in America's Next Top Model programından uyarlanan Australia's Next Top Model yarışmasının 9. sezonunda yarışmış ve finalde Brittany Beattie'ye karşı ikinci olmuştu. Başarılı kariyerinde Versace, Victoria Beckham, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların kampanya ve defilelerinde yer alan Markovic, modellik dünyasında büyük bir iz bırakmıştı.

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3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Ölmüş bir insanın fotoğrafını çekip paylaşmak hiç de doğru bir şey değil 2 2 Yanıtla
  • My Way:
    Yazıklar olsun admin ölüm döşeğindeki bir hastayi ancak siz paylaşırdınız 0 0 Yanıtla
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