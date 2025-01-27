Ünlü oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı

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ABD'li oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kanserle mücadele ettiğini açıkladı. 51 yaşındaki oyuncu, daha önce iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başladı.

27.01.2025 15:42  Güncelleme: 15:57
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ABD'li oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kanserle mücadele ettiğini "Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat" sözleriyle duyurdu.

'All My Children' ve 'Melsore Place' gibi dizilerde rol alarak şöhrete kavuşan 51 yaşındaki aktör Colin Egglesfield, üçüncü kez prostat kanseri teşhisi almasının ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğunu açıkladı.

"HALA BİRAZ AĞRIM VAR"

Colin Egglesfield, "Önemli olan size dağıtılan el değil. Çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat. İyileşme sürecindeyim. Tedavim her geçen gün daha iyi gidiyor. Daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum ve özellikle seksi yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı

Ünlü oyuncuya daha önce 2006'da kanser teşhisi konmuştu. İkinci kanser ise ameliyatla testisinin alınmasından sonra fark edilmişti.

Ünlü oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı

Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
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