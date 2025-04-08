Hintli oyuncu ve model Sherlyn Chopra, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Chopra, fotoğraf çektirmek isteyen kalabalığın arasında zor anlar yaşadı.
Hayranlarının yaklaşarak kendisiyle selfie çekmeye çalıştığı anlarda Chopra'nın erkek hayranlarına defalarca "Bana dokunmayın!" diyerek tepki gösterdiği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü ismin yaşadığı rahatsızlık dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın - Son Dakika
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