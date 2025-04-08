Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın

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Hintli oyuncu Sherlyn Chopra, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte erkek hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Chopra, kalabalık arasında defalarca ''Bana dokunmayın'' diyerek tepki gösterdi.

08.04.2025 17:50
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Hintli oyuncu ve model Sherlyn Chopra, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Chopra, fotoğraf çektirmek isteyen kalabalığın arasında zor anlar yaşadı.

"BANA DOKUNMAYIN"

Hayranlarının yaklaşarak kendisiyle selfie çekmeye çalıştığı anlarda Chopra'nın erkek hayranlarına defalarca "Bana dokunmayın!" diyerek tepki gösterdiği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü ismin yaşadığı rahatsızlık dikkatlerden kaçmadı.

Hindistan\'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın

Hindistan, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 5059145:
    dokundurmak için oraya gitmiş 16 3 Yanıtla
  • 145353:
    dokunmaymış, adamlar kaldırmış krikoyu haberi yok :) 10 3 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    BUNLARDA BEĞENİ FENOMENLİĞİ UĞRUNA HEBA OLACAKLAR BİRDE HİNDİSTANA, PAKİSTANA GİDİP AÇIK GİYİNİP VİDEO ÇEKME MEŞHUR OLDU 5 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    2 ay öncesinin haberi. hızda 3g 4 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    sen ordan sağlam çıkarsan birine yardım yap hayrına 0 0 Yanıtla
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