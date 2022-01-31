Ünlü sunucu canlı yayında, evine giren hırsızların çaldığı şeyi açıkladı! Stüdyodakiler dondu kaldı

İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan eski oyuncu ve ünlü televizyon sunucusu Denise van Outen, Steph's Packed Lunch adlı programda uzun süre akıllardan çıkmayacak açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYADAN EVDE OLMADIĞIMI YAZDIM"

47 yaşındaki sunucu, bir gün yayında olduğu sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evinin boş olduğunu dile getirdiğini ve hırsızların bu durumu kullandığını anlattı.

KULLANILMIŞ İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇALDILAR

Sunucunun evine giden hırsızlar, yatak odasındaki çekmecede kullanılmış iç çamaşırları ve Outen'e ait cinsel içerikli oyuncağı çaldı. Eve geldiğinde dağınıklığı fark eden güzel sunucu, yaptığının bir hata olduğunu kabul ettiğini ve bir daha böyle bir paylaşıma imza atmayacağını dile getirdi.