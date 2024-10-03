Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız - Son Dakika
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Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

Ürdün\'den İran ve İsrail\'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı esnasında çok sayıda füzenin isabet ettiği Ürdün deyim yerindeyse alarma geçti. İran füzelerinin ülkenin hava sahasını ihlal etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Tahran ve Tel Aviv yönetimlerini uyararak "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak. Her türlü tehdide karşı kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

03.10.2024 07:47
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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'e atılan İran füzelerinin ülkesinin hava sahasını ihlal etmesinin ardından İsrail ve İran'ı, Ürdün'ün "her türlü tehdide karşı kendisini tüm imkanlarıyla savunacağı" konusunda uyardı.

"ÜRDÜN KİMSENİN SAVAŞ ALANI OLMAYACAK"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'e atılan İran füzelerinin ülkesinin hava sahasını ihlal etmesinin ardından İsrail ve İran'ı uyardı. Safadi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Ürdün'ün "güvenliğine, istikrarına ve vatandaşlarının emniyetine yönelik her türlü tehdide karşı kendisini tüm imkanlarıyla savunacağını" belirten Safadi, "Ürdün bu tutumunu İran ve İsrail'e açıkça bildirmiştir" dedi. Safadi, ayrıca Orta Doğu'daki "bu tehlikeli tırmanışı durdurmak" için hem Gazze hem de Lübnan'da ateşkes anlaşmaları yapılması çağrısında bulundu.

FÜZE SALDIRISINI SAVUNMA SİSTEMLERİ ENGELLEMİŞTİ

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, dün İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin İran'a ait füzeleri ve insansız hava araçlarını engellediğini bildirmişti.

Tel Aviv, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız - Son Dakika
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