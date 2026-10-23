Ürdün'ün Karak'ında kiliseye cenaze sırasında saldırıda 6 kişi öldü, 28 yaralandı - Son Dakika
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Ürdün'ün Karak'ında kiliseye cenaze sırasında saldırıda 6 kişi öldü, 28 yaralandı

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Ürdün\'ün Karak\'ında kiliseye cenaze sırasında saldırıda 6 kişi öldü, 28 yaralandı
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Ürdün'ün Karak bölgesindeki bir köyde cenaze töreni düzenlenen Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yetkililere göre kimliği belirlenemeyen iki saldırgan kaçtı ve güvenlik güçleri yakalama operasyonu başlattı.

Ürdün'de bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi öldü, 28 kişi yaralandı.Yetkililere göre kimliği henüz belirlenemeyen iki saldırgan, Karak bölgesindeki bir köyde, cenaze töreni düzenlenen Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldı.Bir görgü tanığı, saldırganların şarjör değiştirerek beş dakika boyunca ateş ettiğini, ardından kaçtığını anlattı. Tanığa göre saldırı sırasında kilisenin içinde ve çevresinde 150 ile 200 kişi bulunuyordu. Ölen ve yaralananların çoğu 50 ila 70 yaşlarındaydı.Devlet televizyonu El-Memleke'nin yayımladığı görüntülerde, günlük kıyafetler içindeki iki kişinin tabanca, üçüncü bir kişinin ise uzun namlulu silah taşıdığı görülüyor. Saldırganlar, kilisenin sokağa açılan girişinden ateş ederek içeri doğru ilerliyor.Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, güvenlik güçlerinin saldırıyı soruşturduğunu açıkladı.Kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı.Nüfusunun çoğunluğu Sünni Müslüman olan Ürdün'de Hristiyanların oranı yaklaşık yüzde 2 ile 3 arasında. Ülkenin güneyinde yer alan Karak, büyük bir Hristiyan topluluğuna ev sahipliği yapıyor.Ülke, İsa Peygamber'in Ürdün Nehri'nde vaftiz edilmesinin 2 bininci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor.Karak'ta 2016'da bir güvenlik merkezi ve polis devriyelerini hedef alan saldırıda, aralarında yedi güvenlik görevlisi ve bir kadın turistin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Karak'ın tarihi kalesine sığınan dört saldırgan da öldürülmüştü.Arap dünyasının tek Hristiyan devlet başkanı olan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, olayı "alçakça bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre Aoun, saldırının "terörün dini ve vatanı olmadığını, amacının bir arada yaşamayı hedef almak ve ayrılık tohumları ekmek olduğunu bir kez daha gösterdiğini" söyledi.

Kaynak: BBC
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